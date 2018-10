10.10.2018 10:04 | von: Dimitra Harlis

Luftfrachtverbindung zwischen Hannover und China verzögert sich

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die seit längerem geplante Luftfracht-Verbindung zwischen Hannover und China verzögert sich erneut.

Grund dafür ist ein Rückschlag bei der Suche nach einer Partner-Airline aus der EU, sagte der Deutschland-Direktor der China Express Germany, Udo Sass. Bedingt durch die kurzfristige Rückgabe an den Leasinggeber kam der Vertrag mit der ins Auge gefassten Airline nicht zustande. Nötig für Einflug- und Landerecht in China seien aber mindestens drei Jets, so Sass. Die Luftfracht-Verbindung ist Voraussetzung für ein Frachtzentrum, das viele Jobs in Hannover schaffen könnte.