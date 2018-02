09.02.2018 13:44 | von: Cord Dunkmann

Lutherische Landeskirche begrüßt neuen Kirchenrat

Die Evangelisch lutherische Landeskirche begrüßt heute mit einem Gottesdienst ihren neuen Oberlandeskirchenrat Hans-Joachim Lenke.

Der 59-jährige kommt aus Schwäbisch Hall in die Landeshauptstadt und übernimmt außerdem den Vorstandsvorsitz der Diakonie Niedersachsen. Für Lenke steht das soziale engagement der Diakonie im Vordergrund. In einem Portrait der Asphalt sagt Lenke zum Thema Obdachlosigkeit, es müssten dringend Ideen entwickelt werden, wie man noch besser helfen könne. Dabei will er strukturiert an das Thema soziale Ungerechtigkeit gehen und zitiert dazu Luther: Heute habe ich viel zu tun, also muss ich heute viel beten.