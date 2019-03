08.03.2019 10:29 | von: Björn Schönfeld

Mahnwache für Jürgen Niemann

Mit einer Mahnwache und einem kurzen Trauermarsch haben am Abend rund 100 Menschen an Jürgen Niemann erinnert.

Der Obdachlose war Mitte Februar in Linden auf der Straße gestorben, nachdem er vor zwei Jahren aus seiner Wohnung zwangsgeräumt wurde. Freunde und Bekannte erzählten sichtlich ergriffen von ihren Erinnerungen an Niemann, der sich zeit seines Lebens politisch engagiert hatte - vor allem im Bereich Wohnraum und Obdachlosigkeit. Eine angemeldete Mahnwache an der Ecke Kötnerholzweg/Limmerstraße zog in einer spontanen Demo weiter in die Fröbelstraße, wo das Gedenken fortgesetzt wurde.