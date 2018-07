24.07.2018 09:30 | von: Björn Schönfeld

Maiskolben grillen ganzes Feld

Bei einem Feldbrand in Uetze ist am Wochenende ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Verntwortlich sind laut Polizei drei Kinder, die in der Nähe eines Feldes ein Feuer angezündet haben - darauf wollten sie Maiskolben grillen. Das Feuer griff auf das Feld über, insgesamt brannten dabei gut 7 Hektar Getreide ab. Die Feuerwehr konnte den Brand mit rund 50.000 Litern Wasser löschen.