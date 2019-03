05.03.2019 13:30 | von: Eva Kokinaki

Mann muss sich wegen Gewalt an Tier vor Gericht verantworten

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor dem Amtsgericht Hannover muss sich heute ein 44-Jähriger verantworten.

Der Mann soll im vergangenen November Gewalt gegen einen Hund angewendet haben. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Vierbeiner seiner Lebensgefährtin mit Wucht und auf aggresive Weise an der Leine aus der Wohnung gezogen zu haben. Dieser stürzte daraufhin die Treppe hinunter und schlug mehrfach mit dem Kopf auf den Stufen auf. Anschließend soll der Mann das Tier mehrfach getreten und dessen Kopf an der Leine hochgezogen haben, so das Gericht.