29.04.2019 17:53 | von: Arne Böwig

Mann schlägt fremdes Mädchen

Ein Mann hat am vergangenen Sonntag in einer Bäckerei in Vahrenwald offenbar grundlos ein elfjähriges Mädchen ins Gesicht geschlagen und ist anschließend geflüchtet.

Erste Ermittlungen haben die Polizei zu einem 31 Jahre alten Tatverdächtigen geführt. Das Opfer war vroher gegen 13:45 Uhr auf dem Heimweg aus der Innenstadt gewesen, als der Mann sie in der Stadtbahn der Linie 2 unvermittelt anspuckte. Als sie die Bahn an der Haltestelle "Vahrenwalder Platz" verlassen wollte, trat er ihr zudem auf den Fuß. Danach verließ auch er die Stadtbahn und folgte der Elfjährigen in die Bäckerei, in der er ihr eine Ohrfeige verpasste. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.