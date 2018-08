20.08.2018 18:03 | von: Arne Böwig

Mann stirbt nach Polizeieinsatz

Die Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt sich mit dem Tod eines Mannes nach einem Polizeieinsatz.

Am Samstag hatte der 39- Jährige erst an der Kastanienallee radaliert und dann auf einen Streifenwagen eingeschlagen und die Beamten mit Steinen beworfen. Die Polizisten reagierten mit Pfefferspray. Als sie den Mann festnehmen wollten, brach dieser zusammen und wurde bewustlos. Laut Oberstaatsanwalt gibt es Hinweise darauf, dass der 39-Jährige Drogen konsumiert hatte. Der Langenhagener wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er gestern Vormittag verstarb. Um die genau Todesursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.