04.03.2019 16:51 | von: Arne Böwig

Marienburg wird nicht verkauft

Bis auf Weiteres wird die Marienburg bei Pattensen nicht verkauft, sondern bleibt im Besitz der Welfen.

Ernst August Prinz von Hannover junior erklärte heute, so lange Eigentümer des Schlosses bleiben zu wollen, bis ein für alle Partien rechtsicherer und gangbarer Weg gefunden sei. Dies bestätigte heute auch Wissenschaftsminister Björn Thümler in einer Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtages. Thümler erklärte, das Land halte aber an dem Ziel fest, die Burg als nationales Kulturdenkmal der Öffentlichkeit zu erhalten. Jetzt strebe man aber die Gründung einer Stiftung an, in die sowohl die Immobilie als auch deren Wertgegenstände einfließen sollen.