24.07.2018

Mariengleich

Eine „Still-Oase“ lädt heute zur Auseinandersetzung mit der Situation stillender Mütter auf den Steintorplatz ein.

Dafür wird dort eine kleine Wohlfühl-Oase im Stil eines "Mariengartens" errichtet. Hier sollen Frauen in geschütztem Rahmen mit ihren Babys verweilen und sich austauschen können. Ziel der Aktion ist es, dem Thema "Stillen in der Öffentlichkeit" Raum zur Präsentation und Diskussion zu geben. Nach wie vor werden viele Mütter, die ihren Kindern in der Öffentlichkeit die Brust geben, diskriminiert. Die Still-Oase ist teil des Musik-Theater-Kunstprojekts "Das Licht der Welt".