20.03.2019 10:08 | von: Kai Rapke

Masernfall an Grundschule in Hannover

Nach mehreren Masernfällen an Schulen in Hildesheim gibt es jetzt auch an der Grundschule Suthwiesenstraße in Hannover einen Masernfall.

Von einem Zusammenhang, geht der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover derzeit aber nicht aus.Die hochansteckende und potentiell tödliche Krankheit Masern, kann zu zahlreichen Komplikationen führen. Durch eine zweifache Impfung ist es möglich sich lebenslang vor der Erkrankung zu schützen.