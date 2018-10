15.10.2018 11:39 | von: Dimitra Harlis

Medaille für Per Mertesacker

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ministerpräsident Stephan Weil hat am Samstag die Niedersächsische Sportmedaille an Per Mertesacker verliehen.

Kurz vor dem Anpfiff von Mertesackers Abschiedsspiel in der HDI-Arena überreichte er ihm die höchste sportliche Auszeichnung des Landes. In seiner 15-jährigen Karriere habe der Profifußballer Fans, Mitspieler und Gegner mit seiner sportlichen Leistung und Fairness begeistert. Auch sozial hat sich Mertesacker eingesetzt: Seit 2006 fördert der 34-Jährige mit seiner "Per-Mertesacker-Stiftung" benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region über den Sport.