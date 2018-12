06.12.2018 13:21 | von: Kai Rapke

Mehr Fördermittel für barrierefreien Bushaltestellen

Die Region Hannover erhöht die Fördermittel für den kommunalen Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.

Statt bishher 35.000 Euro, können Kommunen jetzt 50.000 Euro erhalten. So möchte die Region die barrierefreiheit auf den Straßen Hannovers beschleunigen. In den vergangenen Jahren hatte die bisherige Förderung zu einer kontinuierlichen Steigerung der Bautätigkeiten in den Kommunen geführt.