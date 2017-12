01.12.2017 09:38 | von: Björn Schönfeld

Mehr Geld für die Jugend

Die Region Hannover will die Jugendarbeit in Hannover und Umland im nächsten Jahr mit rund 370.000 Euro fördern.

Dafür hat sich der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag ausgesprochen. Bis 2021 soll die Förderung jährlich ansteigen - auf insgesamt 400.400 Euro. Gut die Hälfte davon gehen an den Regionsjugendring. Mit der Aufstockung sei der Weg frei gemacht für neue Konzepte und Schwerpunkte in der Jugendarbeit, heißt es aus dem Ausschuss. Dazu zählen unter anderem Aus- und Fortbildungsangebote sowie Bildungsprojekte, die dann in die Förderung aufgenommen werden können. Die Regionsversammlung soll die Pläne am 19. Dezember absegnen.