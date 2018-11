29.11.2018 17:21 | von: Kai Rapke

Mehr Geld für Hilfe von Frauen in Not

Die Region Hannover stellt in den nächsten beiden Jahren mehr Geld zur Hilfe für Frauen in Notfälle zur Verfügung.

Im kommenden Jahr 2019 über 1,2 Millionen und im Jahr 2020 mindestens 1,7 Millionen Euro. Die drei Frauenhäuser in der Region sind deutlich ausgelastet. Die jetzige Anzahl an Plätze müsse deshalb verdoppelt werden, um den Bedarf von Frauen in Gewaltnotfällen zu decken, so Regionspräsident Hauke Jagau. Weiterhin wurden Konzepte erarbeitet, die unter anderem auch die Unterstützung für wohnungslose Frauen verbessern sollen.