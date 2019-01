23.01.2019 07:11 | von: Kai Rapke

Mehr gesprengte Geldautomaten in Niedersachsen

Die Zahl gesprengter Geldautomaten in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt.

Das gab das Landeskriminalamt bekannt. So wurden 2018 54 Automaten gesprengt, im Jahr zuvor waren es noch 23 Automaten. Als Täter vermuten Ermittler eine über 300-köpfige Szene marokkanischer Einwanderer aus Utrecht in den Niederlanden, eine Gruppe aus Polen sowie Nachahmungstäter. In den letzten Wochen kam es in der Region erneut zur einer Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten.