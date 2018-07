06.07.2018 06:50 | von: Hendrik Lullies

Mehr Singlehaushalte in der Region

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Zahl der privaten Haushalte in der Region Hannover nimmt immer weiter zu.

Mehr als 590.000 Haushalte haben Statistikfachleute für das vergangene Jahr ermittelt. Der Trend zu mehr Haushalten ist selbst in Kommunen zu verzeichnen, in denen die Bewohnerzahlen rückgängig sind. Grund für diese Ambivalenz sind die Haushaltsstrukturen. Vor allem die Entstehung von Einzelhaushalten ist in allen 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover zu beobachten gewesen. So sind in Hannover Beispielweise mehr als die Hälfte aller Haushalte Single-Haushalte. Im Umland nimmt diese Form jedoch nicht mehr den Hauptteil der Haushalte ein. Lediglich die Städte Langenhagen, Laatzen und Burgdorf erreichen einen Anteil von mehr als 40 Prozent.