24.08.2018 10:56 | von: Kaspar Weist

Mehr Toleranz gegenüber Jugendlichen: Lehrte beteiligt sich an Aktionstag

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Lehrte sollen Jugendliche mehr Akzeptanz im öffentlichen Raum erfahren. Deshalb beteiligt sich die Stadt heute am landesweiten Aktionstag „Platz nehmen“.

Ab 15:00 Uhr können Erwachsene und Jugendliche in einem eigens dafür aufgebauten Wohnzimmer am Zuckerzentrum in Kontakt treten. Geplant ist, dass alle Teilnehmer Interessen austauschen und im Idealfall gegenseitiges Verständnis entwickeln. Jugendliche können ihre Wünsche auf einer Plane festhalten, Erwachsene dürfen ihre Erfahrungen auf einer Stellwand teilen. In ganz Niedersachsen setzen sich heute im Rahmen des Aktionstages „Platz nehmen“ Kommunen dafür ein, Jugendlichen im öffentlichen Raum mehr Toleranz entgegenzubringen.