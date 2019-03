14.03.2019 10:30 | von: Björn Schönfeld

Mehr Übernachtungen in der Region Hannover in 2018

Fast 4,7 Millionen Übernachtungen hat die Tourismusregion Hannover-Hildesheim im vergangenen Jahr gezählt.

Das entspricht einer Steigerung von 0,6%. Die guten Zahlen gehen aber häufig zu Lasten der Beschäftigten. Rund 26.000 Menschen arbeiten allein in der Region Hannover im Gastgewerbe. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, macht sich aber auch hier der Fachkräftemangel bemerkbar. Das habe Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der Angestellten. So sind die Arbeitszeiten in der Gastronomie laut NGG in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Viele Angestellte müssten außerdem auch in ihrer Freizeit kurzfristig für ihren Betrieb einspringen. Das schrecke auch potentielle neue Fachkräfte ab. Die Gewerkschaft fordert eine gute Ausbildung und bessere Arbeitszeiten um auf den Fachkräftemangel zu reagieren.