01.02.2019 17:42 | von: Kai Rapke

Mehrere Autoeinbrüche in Hemminen und Arnum

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Arnum und Hemmingen kam es in der Nacht zu heute zu mehreren Autoeinbrüchen.

Die Unbekannten schulgen zweimal im Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld und einmal am Pattensener Feldweg in Arnum zu. Entwendet wurden laut dem Kommissariat in Ronnenberg "wahllos Gegenstände", wie Lebensmittel, Kleidungsstücke, kleine Koffer und Ordner. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.