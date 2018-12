17.12.2018 10:38 | von: Kai Rapke

Mehrere Brände am Wochenende

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Wochenende kam es in Hannover zu insgesamt drei Bränden in Wohnhäusern.

Die Feuerwehr musste in die Oststadt, Ahlem und Linden-Süd ausrücken. In allen drei Fällen sind die Wohnhäusern der betroffenen derzeit unbewohnbar. Es enstand ein Sachschaden von rund 1,2 Millionen Euro. Bisher geht die Feuerwehr in zwei der drei Fälle von Brandstiftung aus.