31.08.2018 08:47 | von: Emmy Thume

Mehrfamilienhausbrand in Seelze-Letter

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Mehrfamilienhaus in Seelze-Letter ist nach einem Brand des Dachstuhls nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr löschte den Brand, der am Donnerstag Abend ausgebrochen war. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Bewohner des Hauses wurden umgehend evakuiert, sodass niemand verletzt wurde. Laut HAZ-Berichten sei das Haus aufgrund der Rauchbildung und des Löschwassereinsatzes jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar. Aus dem Haus in der Heinrich-Späth-Straße seien am Abend hohe Flammen geschlagen, sodass die Rettungskräfte gegen 22:30 Uhr alamiert wurde. Der Löscheinsatz dauerte an, da zahlreiche Dachziegel abgedeckt werden mussten, um alle Glutnester zu beseitigen.