28.01.2019 13:41 | von: Kai Rapke

Meiste Jägerprüfungen in Niedersachsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Land Niedersachsen bildet deutschlandweit die meisten Jäger aus.

Das geht aus einer Statistik des deutschen Jagdverbandes hervor. So nahmen im vergangenen Jahr rund 5.000 Frauen und Männer an der Jagdprüfung in Niedersachsen teil. Das entspricht rund ein fünftel aller Prüflinge in Deutschland.