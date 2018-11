19.11.2018 13:40 | von: Marisa Dziuk

Messerattacke: Tatverdächtiger in U-Haft

Der Tatverdächtige im Tötungsdelikt Fernroder Straße sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Bereits am Freitag ist der 27-jährige Mann von der Polizei im Hauptbahnhof festgenommen worden. Durch weiterführende Ermittlungen hat die Staatsanwalt nun einen Haftbefehl erlassen. Der mutmaßliche Täter steht im dringenden Verdacht, einem 39-jährigen Mann an der Fernroder Straße eine Stichverletzung zugefügt zu haben, an der das Opfer später im Krankenhaus verstarb.