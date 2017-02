02.02.2017 06:46 | von: Michael Liedtke

Messerstecher vor Gericht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor dem Landgericht Hannover beginnt heute der Prozess gegen einen 38-Jährigen.

Er ist angeklagt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Im August vergangenen Jahres war es zwischen dem Angeklagten und zwei anderen Männern in Bothfeld/Sahlkamp spätabends zu einem Streit gekommen. Im Rahmen der tätlichen Auseinandersetzung soll der 38-Jährige dann ein Messer gezückt und auf die beiden Kontrahenten eingestochen haben. Die mutmaßlichen Opfer trugen unter anderem lebensbedrohliche Lungenverletzungen davon. Weil der Angeklagte unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll, werde das Schwurgericht auch eine mögliche Unterbringung in einer Entziehungsanstalt prüfen. Der Prozess wird an zwei Terminen in der nächsten Woche fortgesetzt.