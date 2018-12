03.12.2018 11:07 | von: Marisa Dziuk

Messerstecherei am Hauptbahnhof

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein 48-jähriger Mann ist am Wochenende mit einem 53-jährigen Mann am Hauptbahnhof Hannover in einen Streit geraten und hat dabei eine Stichverletzung erlitten.

Der mutmaßliche Angreifer ist nach kurzer Flucht auf dem Ernst-August-Platz festgenommen worden. Die Ursache für den Streit ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der mutmaßliche Angreifer ist einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft.