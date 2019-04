24.04.2019 17:22 | von: Arne Böwig

Messerstecherei in Misburg

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einer Messerstecherei in Misburg-Nord ist ein Mann schwer verletzt worden. Zwei offenbar miteinander bekannte 39-Jährige waren in der Nacht zum heutigen Mittwoch vor einem Mehrfamilienhaus am Kleiberweg in Streit geraten.

Dabei griff einer der beiden nach einem Messer und stach es seinem Kontrahenten in den Bauch. Zuvor hatten die Männer in der Wohnung des mutmaßlichen Täters zusammen gesessen und Alkohol getrunken. Warum sie dann in Streit gerieten, sei noch unklar. Gegen den vom Tatort geflüchteten 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, Lebensgefahr bestünde für das Opfer aber nicht.