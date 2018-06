11.06.2018 09:27 | von: Sophie Bader

MHH entzieht drei Doktortitel

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Medizinische Hochschule Hannover entzieht drei Ärzten den Doktortitel, das berichtet die Neue Presse.

Bereits im Jahr 2016 entlarvte die Internet-Plattform VroniPlag Wiki Plagiate in der Doktor-Arbeit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Von der Leyen konnte aber keine Täuschungsabsicht nachgewiesen werden und behielt ihren Titel.In den jetzigen Fällen sei die Komission weniger nachsichtig und beschloss den Entzug von drei Titeln, sagte MHH-Sprecher Stefan Zorn gegenüber der Neuen Presse. In zwei weiteren Fällen seien noch nicht abgeschlossen, ein Fall werde gerügt. In der Plagiatsliste rangiert die MHH auf Platz drei der medizinischen Fakultäten in Deutschland. Dort sind sieben MHH-Promotionen gelistet, die mehr oder weniger abgeschrieben worden sind. Lediglich die Charitè in Berlin und die Uni Münster stehen noch über der MHH in der Liste.