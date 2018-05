09.05.2018 11:39 | von: Hendrik Lullies

Ministerpräsident Weil tritt Sommerreise früher an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ministerpräsident Stefan Weil wird seine diesjährige Sommerreise schon am 30. Mai antreten.

Das lies Weil heute durch seine Staatskanzlei in Hannover mitteilen. Auf der dreitägigen Tour will Weil rund 1.000 Kilometer durch Niedersachsen reisen. Dabei geht es vom harz an die Nordseeküste und wieder zurück nach Hannover. Am ersten tag steht der Besuch des UNESCO Welterbes Oberharzer Wasserwirtschaft auf dem Programm. Über Soltau und Oldenburg soll es dann nach Carolinensiel an die Nordseeküste gehen. Zurzeit hält sich Weil in Südafrika auf.