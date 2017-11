23.11.2017 06:44 | von: Kaspar Weist

Minus bei infra und GVH

Der Verkehrsausschuss der Region berät heute über die Wirtschaftspläne der Unternehmen infra und GVH für das kommende Jahr.

Über diese wird in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen entschieden, in denen auch Vertreter der Region sitzen. Beim GVH steigen im nächsten Jahr die Ausgaben - trotz nur geringfügig höherer Erträge: Das Unternehmen erwartet einen Jahresfehlbetrag von 340.000 Euro. Verrechnet werden soll dieser mit einem Plus aus den Vorjahren in Höhe von 577.000 Euro. Aufwendungen fließen unter anderem in das Projekt "Mobilitäts-Plattform", aber auch in den Arbeitsbereich "Kommunikation und Werbung". Bei der infra wird immerhin die Zahl hinter dem Minus kleiner: Mit einem geplanten Ergebnis von minus 36,487 Millionen Euro im Jahr 2018 kann das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr eine positive Ergebnisentwicklung von etwa 722.000 Euro verzeichnen. Im Bereich der Infrastruktur investiert das Unternehmen unter anderem in die Instandhaltung bei der Üstra, beispielsweise die Sanierung des Verwaltungsgebäudes am Hohen Ufer.