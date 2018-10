04.10.2018 17:43 | von: Arne Böwig

Mit der Vespa um die Welt

Kategorie aktuelle Nachrichten

In 80 Tagen ist Markus Andre Mayer auf seiner Vespa um die Welt gefahren.

Der 42-Jährige ist Mitglied des Vespa Clubs Hannover und hat sich mit der Weltreise einen Traum erfüllt. Mehr als anderthalb Jahre bereitete sich der ehemalige Fallschirmspringer auf die Reise vor. Über 27.000 Kilometer legte er auf einem 2 Takter zurück. Auf seiner Reise von Spanien über Südkorea bis in die USA hatte der Vespa-Fan aber mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, darunter geplatzte Reifen, zu wenig Benzin und kaputte Zündkerzen. Seine Erfahrungen will Mayer nun in einem Buch festhalten.