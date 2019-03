19.03.2019 07:14 | von: Björn Schönfeld

Mit Eigeninitiative den öffentlichen Raum besetzen

Kategorie aktuelle Nachrichten

„Ideen für die Zukunft“ hat der Freundeskreis Hannover mit seinem „Nachwuchspreis zur Förderung für innovative und junge Initiativen“ ausgezeichnet.

1000 Euro gehen dafür an den Verein "FUTUREPRENEUR" für dessen Engagement in Hannover. Überreicht wurde der Preis auf der Mitgliederversammlung des Freundeskreises am Montag. Auf der Versammlung sprach auch der Hamburger Städteforscher Julian Petrin über die Herausforderungen vor denen Städte in der Zukunft stehen. Dabei müssten die Bewohner*innen immer mehr darauf setzen, sich Räume in der Stadt selbst zu erobern. Hannover habe dafür mit dem Freundeskreis ein echtes Pfund, lobte der Städteforscher.