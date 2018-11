02.11.2018 12:03 | von: Arne Böwig

MoBike startet gut in Hannover

Der Berliner Mietradanbieter MoBike hat die Zahl seiner Räder in Hannover mehr als verdoppelt.

Statt 400 wie bisher stehen jetzt 1000 Räder auf Plätzen und an Straßenrändern. Die Häufung ist auffällig: Mitarbeiter des Unternehmens haben sie gezielt an viel frequentierten Stellen platziert, dort aber stehen sie seit Tagen in Pulks herum. Nach Unternehmensangaben hingegen werden sie intensiv genutzt. Das Geschäft am Standort Hannover sei "herausragend positiv gestartet", sagt Sprecherin Beate Overbeck.