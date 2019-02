28.02.2019 08:47 | von: Björn Schönfeld

Modulbauten und öffentliche Anhörung gegen Platzmangel in der IGS Linden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Ringen um die IGS Linden ist der Bezirksrat Linden Limmer eine kleinen Schritt weitergekommen.

In der Sitzung am Abend hat sich ein Antrag von Linken, Piraten und FDP durchgesetzt. Demnach sollen Ende März Vertreterinnen aus Schulleitung, Elternschaft und Schülerschaft im Bezirksrat angehört werden. Auch Einwohner sollen sich daran beteiligen können. Die SPD wollte gleich Nägel mit Köpfen machen und eine Fläche am Lindener Hafen für einen Neubau freigeben. Das lehnte der Bezirksrat aber mehrheitlich ab. Für schnelle Abhilfe beim Raummangel der IGS hat der Bezirksrat die Aufstellung von Modulbauten beschlossen. Dafür sind rund 3,7 Millionen Euro vorgesehen.