07.08.2018 16:23 | von: Arne Böwig

Mörder gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Eine Woche nach dem Leichenfund einer 63-Jährigen in der Oststadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Ermittlungen hatten die Beamten zum 44-Jährigen nach Helmstedt geführt. Er hatte sich offenbar kurz nach dem Leichenfund in die Stadt an der niedersächsischen Grenze abgesetzt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Klinge wurden DNA-Spuren am Tatort gefunden, die zum Verdächtigen passten. Außerdem habe es Hinweise gegeben, dass sich der 44-Jährige in Helmstedt aufhalten könnte.