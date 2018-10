10.10.2018 17:27 | von: Arne Böwig

Moorbrand im Emsland gelöscht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der große Moorbrand im Emsland, der seit Anfang September die Bevölkerung im Nordwesten Niedersachsens in Unruhe versetzt, ist gelöscht.

Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der HAZ. Danach hätten Tornedoüberflüge am Dienstag gezeigt, dass keine Wärmenester mehr in dem Moorgelände existierten. Der Erprobungsbetrieb auf dem Bundeswehrschießgelände bleibe weiterhin eingestellt. Das große Feuer war Anfang September ausgebrochen, nachdem die Bundeswehr zwei Raketen auf dem Gelände abgefeuert hatten, die sich in das trockene Moor gebohrt hatten. Wegen des Brandes, der sogar im Weltall zu sehen war, war kurzzeitig im September sogar der Katastrophenfall im Landkreis Emsland ausgelöst worden.