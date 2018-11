12.11.2018 11:46 | von: Marisa Dziuk

Mordprozess im Fall getöteter 16-jähriger beginnt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Landgericht Hannover beginnt heute der Prozess gegen Ronald C.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 17. Juni 2018 eine 16-jährige junge Frau aus niedrigen Bewegungsgründen getötet zu haben. Der 24-jährige Angeklagte soll sie am Bahnhof in Barsinghausen getroffen und ohne erkennbaren Anlass niedergeschlagen haben. Tritte und Schläge mit einem Ast sollen schließlich zum Tod des Opfers geführt haben.