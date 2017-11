24.11.2017 07:47 | von: Nadine Sender

Morgen findet der Internationale Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen statt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Unter dem Motto "Wir haben die Nase voll von häuslicher Gewalt!" werden in Garbsen, Seelze und Sehnde über 1.500 Taschentuchpakete mit den Nummern von Hilfe- und Beratungseinrichtungen verteilt.

In Sehnde startet die Aktion bereits heute vor einigen Supermärkten. Die Aktion wurde von der Gleichstellungsbeauftragten und in Kooperation mit dem Arbeitskreis "Häusliche Gewalt" des Sehnder Präventionsrates sowie dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt in Seelze und Garbsen ins Leben gerufen. In Deutschland ist jede dritte Frau von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Der Internationalen Gedenktag "Nein zu Gewalt an Frauen" wurde am 25. November von Frauen aus Lateinamerika und der Karibik ausgerufen. Damit soll an drei Schwestern erinnert werden, die 1960 vom militärischen Geheimdienst in der Dominikanischen Republik gefoltert und vergewaltigt wurden.