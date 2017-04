13.04.2017 17:07 | von: Beke von Ditfurth

Mühlabfuhrtermine Ostern

Die Änderung der Müllabfuhrtermine über Ostern.

Ostern steht vor der Tür und bringt in der Region die Müllabfuhr durcheinander. Die Tonnenleerung und Abfallsammlung am Karfreitag fällt aus, die aha Abfallwirtschaft holt diese am Ostersamstag nach. Auch am Ostermontag wird keine Müllabholung stattfinden. Die Abholtage verschieben sich in der kommenden Woche um jeweils einen Tag - Die letzte Leerung ist am übernächsten Samstag. Danach geht es im gewohnten Rhythmus weiter. Am Karfreitag und Ostermontag bleiben zudem die Wertstoffhöfe unbesetzt.