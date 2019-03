19.03.2019 13:30 | von: Eva Kokinaki

Muslime in Hannover fordern Polizeischutz

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach dem rechtsextremen Terroranschlag in Neuseeland fordert der hannoversche Moscheenbund eine verstärkte Polizeipräsenz in der Nähe der Gotteshäuser.

Wie die HAZ berichtet, fordert dies der Zusammenschluss in einem offenen Brief an Polizeipräsident Volker Kluwe. Demnach seien Hannovers Muslime für mehr Streifenwagen und eine schärfere Beobachtung der rechtsextremen Szene. Am Freitag war es im neuseeländischen Christchruch zu einem Terroranschlag auf zwei Moscheen gekommen. Dabei starben bislang 50 Menschen.