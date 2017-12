14.12.2017 17:18 | von: Björn Schönfeld

Muss die 10 wieder abtauchen?

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die üstra weist vorsorglich darauf hin, dass die Stadtbahnlinie 10 auch an den kommenden beiden Wochenenden wieder durch die Tunnel geleitet werden könnte.

Bereits am vergangenen Wochenende musste die Streckenführung wegen des hohen Verkehrsaufkommens verlegt werden - was die Diskussion um die sogenannte D-Linie wieder anfachte. In einer Pressemitteilung teilt die üstra jetzt mit, dass die Effektivität der neuen Streckenführung der Linien 10 und 17 erst nach Abschluss der Bauarbeiten beurteilt werden könne. Sollte es am Wochenende zu Umleitungen der Bahnen kommen, will die üstra dies auf Anzeigetafeln und mit Durchsagen mitteilen.