01.02.2018 12:08 | von: Nadine Sender

Mutmaßlicher Vergewaltiger in Bothfeld festgenommen

Am Morgen ist es in Bothfeld zu einem SEK-Einsatz gekommen.

In der Langenforther Straße hat es gegen 9:30 Uhr ein großes Polizeiaufgebot gegeben, eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet und von einem Sexualdelikt sowie einer Waffe gesprochen. Mittlerweile ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der 45-jährige steht im Verdacht, die Frau vergewaltigt zu haben. Am Vormittag haben Polizeibeamte mit einem richterlichen Beschluss seine Wohnung durchsucht. Da es Hinweise auf den Besitz einer Schusswaffe gab, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Der 45-Jährige, für den bereits in dieser Sache ein Haftbefehl vorlag, konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.