30.07.2018 10:52 | von: Kaspar Weist

Nach Badeunfall im Blauen See: 23-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach einem Badeunfall im Blauen See in Garbsen ist ein 23-Jähriger anschließend im Krankenhaus gestorben.

Gegen 18:40 Uhr war der Mann beim Baden untergegangen und blieb mehrere Minuten unter Wasser. Anwesende Gäste konnten den 23-Jährigen schließlich aus dem See retten. Nach einem Reanimationsversuch wurde der Mann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er schließlich gegen 23:00 Uhr verstarb. Bereits in der vergangenen Woche hatte es in der Region zwei tödliche Badeunfälle gegeben.