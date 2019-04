18.04.2019 17:24 | von: Kai Rapke

Nach Feuer im Wohnheim – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kategorie aktuelle Nachrichten

In den frühen Morgenstunden sind bei einem Feuer in einem Wohnheim in der Nordfelder Reihe fünf Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden.

Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass der Brand gelegt worden sei. Demnach enstand das Feuer in dem Keller des Wohnheims durch angezündetes Sperrmüll. Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Brandstiftung. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.