08.01.2018 11:18 | von: Kaspar Weist

Nach Hochwasser: Pegel der Leine sinkt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach den zahlreichen Überschwemmungen am Wochenende geht das Hochwasser in der Region langsam wieder zurück.

Am Sonntag sind die Flusspegel so weit gesunken, dass die Feuerwehr fast alle gesperrten Straßen wieder freigegeben hat. Weiterhin unbefahrbar bleibt lediglich die K335 zwischen Poggenhagen und Bordenau. Am Morgen konnte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Herrenhausen einen Leine-Pegelstand von 5 Metern 2 messen. Vermutlich im Laufe des Tages könnte die Hochwasser-Meldestufe 3 wieder aufgehoben werden. Durch das Hochwasser hatte sich am Samstag ein festgeketteter Ponton losgerissen und war gegen einen Pfeiler der Dornröschenbrücke im Stadtteil Linden-Nord geprallt. Dabei wurde die schwimmende Arbeitsplattform leicht beschädigt, aber niemand verletzt.