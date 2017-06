21.06.2017 17:55 | von: Theo Wurth

Nach Polizistenbiss - Haftstrafe innerhalb 24 Stunden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Eine Frau, die am Montag einen Bundespolizisten in Hannover in den Arm gebissen hatte, wandert prompt mehrere Monate ins Gefängnis. Damit wurde die 33-Jährige nach nicht einmal 24 Stunden verurteilt. Das Amtsgericht setzte ein deutliches Zeichen: Durch ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren konnte der Prozess besonders schnell abgewickelt werden. Erst am Montag hatte eine Frau einen Bundespolizisten auf der Dienststelle im hannoverschen Hauptbahnhof beleidigt und in den Arm gebissen – zuvor hatte sie versucht, etwas zu stehlen. Bereits am Dienstag folgte die unmittelbare Strafe: Die Beschuldigte erhält fünf Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.