22.01.2018 11:01 | von: Kaspar Weist

Nach SPD-Parteitag: Regionspolitiker begrüßen Koalitionsverhandlungen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Entscheidung der SPD, Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU zu beginnen, ist auch bei Politikern aus der Region auf Zustimmung gestoßen.

Das Ergebnis solle der Union zeigen, dass sie sich in den Verhandlungen deutlich bewegen muss, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Seine Partei wolle mit harter Verhandlungsarbeit ihre Mitglieder überzeugen. Auch in den Reihen der CDU wurde das Abstimmungsergebnis über weitere Gespräche begrüßt: Die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth wünscht sich nun eine schnelle Einigung bei den Verhandlungen. Am Sonntag hatten die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitag in Bonn mehrheitlich für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt und damit den Weg für eine Große Koalition frei gemacht.