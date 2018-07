04.07.2018 10:54 | von: Kaspar Weist

Nach Unfall: Prozess gegen drängelnden Autofahrer beginnt

Weil er sich an einer Ampelkreuzung in die falsche Spur eingeordnet haben soll, muss sich ab heute ein 46-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Hannover wegen mutmaßlicher Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der Angeklagte habe im Januar mit seinem Auto auf der Bornumer Straße die Nenndorfer Chaussee geradeaus kreuzen wollen. Statt sich an der Kreuzung in den stockenden Verkehr in die Geradeausspur einzureihen, soll er aber die Linksabbiegespur befahren haben – um Zeit zu sparen, so der Vorwurf. Die Folge: Bei grüner Ampel kollidierte der Autofahrer mit einem Fahrzeug auf der Geradeausspur. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden.