27.09.2018 12:30 | von: Eva Kokinaki

Nachfrage nach Arbeitskräften ist angestiegen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Arbeitskräftenachfrage in Niedersachsen ist in diesem Monat deutlich angestiegen.

Wie die Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, kann in den nächsten Monaten mit einer hohen Einstellungsbereitschaft der Unternehmen gerechnet werden. Demnach richte sich der Bedarf der Unternehmen an neuen Mitarbeitern nicht mehr nur nach der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Auch der anhaltende Fachkräftebedarf in einigen Branchen würde dazu beitragen.