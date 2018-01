02.01.2018 11:26 | von: Kaspar Weist

Nachtflugverbot als Ziel: Lärmschutzinitiativen der Region schließen sich zusammen

Im Kampf gegen den Flugverkehr haben sich Lärmschutzinitiativen aus der Region zusammengeschlossen. Als Arbeitsgemeinschaft „Region-Hannover gegen Nachtfluglärm“ wollen sie ein komplettes Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr erreichen.

Nach Angaben der HAZ will die Arbeitsgemeinschaft die steigende Lärmbelästigung nicht mehr hinnehmen. Auslöser seien Pläne, zukünftig auch chinesischen Frachtverkehr über Hannover fliegen zu lassen. So wolle die chinesische Post, "China Express", in Hannover einen Logistikumschlagplatz ansiedeln. Die Initiative fordert, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung in den Vordergrund zu rücken. Das Fluglärmschutzgesetz biete in seiner aktuellen Fassung nur unzureichende Entlastung für die Bevölkerung. Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist einer von vier großen Verkehrsflughäfen in Deutschland mit sogenanntem offenen Himmel, also Verkehr rund um die Uhr. Er ist in Norddeutschland der Einzige mit Nachtflugverkehr.