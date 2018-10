04.10.2018 07:57 | von: Dimitra Harlis

Naturbad Luthe verzeichnet Rekordjahr

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Naturbad Luthe hat in diesem Sommer 38.000 Bersucher gezählt – und damit ein Rekordjahr verzeichnet.

Mehr als 60 Ehrenamtliche haben das Luther Bad instand gehalten und als erstes Naturbad den Public Value Award der Deutschen Gesellschaft für Badewesen gewonnen. Zum offiziellen Saisonabschluss am Mittwoch sind an die 80 Mitglieder gekommen. Laut Geschäftsführer Reinhard Gräpel sei es allen zu verdanken, dass das Bad den Ansturm im Dauersommer bewältigen konnte.